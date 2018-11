Empfehlung - Im Schüttorfer Kleingartenverein ist immer Saison

Schüttorf Es wird Herbst in der Natur und in so manchem Garten. Das merken auch die Kleingärtner der Anlage „Am Paradies“ in Schüttorf. Viele von ihnen nutzen auch am Sonntag ihre freie Zeit, um ihre Parzelle auf den Winter vorzubereiten: An einer Hainbuchenhecke schnarrt eine elektrische Heckenschere entlang, trennt dünne Zweige ab und bringt das trennende Element zwischen zwei Gärten wieder in Form. Von Zeit zu Zeit ist das zwingend nötig, denn für die Höhe der Hecken gibt es hier genaue Vorschriften. Anderswo wird der Rasenmäher vielleicht zum letzten Mal in diesem Jahr über das satte Grün gezogen, Blätter werden zusammengeharkt und Beete winterfest gemacht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/im-schuettorfer-kleingartenverein-ist-immer-saison-264414.html