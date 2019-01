Empfehlung - Im Schlaf von Brand überrascht: LKW-Fahrer leicht verletzt

Suddendorf Von dem Lastwagen, der an der A 31 zwischen Ochtrup und Schüttorf steht, ist nur noch ein Gerippe übrig geblieben. In der Nacht zu Dienstag gerät der Laster gegen 0.30 Uhr auf dem Parkplatz „Forsthaus“ bei Suddendorf in Brand. Der in der Kabine schlafende 56-jährige Fahrer bemerkt das Feuer noch rechtzeitig und bringt sich in Sicherheit. Kurz darauf steht der Lastwagen mitsamt Anhänger in Flammen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/im-schlaf-von-brand-ueberrascht-lkw-fahrer-leicht-verletzt-278810.html