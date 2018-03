Empfehlung - Im Notfall nicht zögern: Gleich 112 rufen

Schüttorf. Die Seniorenbeiräte der Grafschaft Bentheim haben sich am Donnerstag in Schüttorf getroffen. Das größte Thema ihrer gemeinsamen Sitzung im Feuerwehrhaus war die Notfallseelsorge im Landkreis. Dazu gab Ludger Pietruschka, organisatorischer Leiter der Notfallseelsorge im Landkreis, den Senioren einen Einblick in die Arbeit der Helfer. Er gab aber auch ein paar nützliche Tipps, die die Senioren in Notfallsituationen anwenden können. „Wenn Sie merken, dass sich eine Person anders als üblich verhält, zögern Sie nicht, den Notruf zu wählen. Warten Sie nicht darauf, dass erst ein Familienmitglied kommt“, mahnte Pietruschka. Gerade in der ersten Stunde könnte wichtige Hilfe für die Betroffenen geleistet werden. „Warten Sie nicht. Sie werden am Telefon durch die Leitstelle angewiesen und binnen acht Minuten werden Sie auch durch die professionellen Retter abgelöst“, erklärte Pietruschka.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/im-notfall-nicht-zoegern-gleich-112-rufen-230003.html