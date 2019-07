Empfehlung - Hummeln verhungern in lockenden Blüten

Schüttorf Wer dieser Tage eine Runde durch den Bürgermeister-Meyeringh-Park in Schüttorf gedreht hat, dem sind vielleicht die vielen toten Hummeln am Boden aufgefallen. Aber nicht nur dort, auch anderswo lässt sich dieses Phänomen beobachten, das bereits vielfach in den digitalen Netzwerken diskutiert wurde. Schnell kommt die Vermutung auf, es sei Gift im Spiel gewesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/hummeln-verhungern-in-lockenden-blueten-309108.html