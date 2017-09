Hommage an eine Pop-Diva

Schüttorf. Das Theater der Obergrafschaft startet mit einem musikalischen Leckerbissen am Sonntag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr in die Saison 2017/18.

In einer musikalischen Hommage an die große Pop-Diva Whitney Houston erinnert Kerstin Heiles an die Stationen dieses teils märchenhaften, teils tragischen Lebens – vom Mädchen im Gospel-Chor zur Göttin im Pop-Himmel – von der alkohol- und drogenabhängigen Frau in einer Ehehölle zum erträumten Neuanfang, heißt es in der Ankündigung.

Erzählt wird Houstons eindrucksvolle Lebens-, Liebes- und Leidensgeschichte im Wechsel von großen Musikmomenten, Szenen und Textpassagen.

Zusammen mit ihrem kongenialen Partner, dem Pianisten Christoph Pauli sowie weiteren Musikern und Backgroundsängerinnen an ihrer Seite interpretiert Kerstin Heiles die berühmten Songs Whitney Houstons auf sehr persönliche Weise, heißt es weiter.

Mit ihrem besonderen Vermögen, intensiv große Bühnenpersönlichkeiten zu verkörpern, zeigte sie bereits europaweit als Edith Piaf ihr Können. Whitney Houston, die Göttin des Pop, bleibt auch nach ihrem Tod am 11. Februar 2012 unsterblich.

Nicht nur die lange Liste ihrer Nummer-1-Hits, sondern vor allem der einzigartige Umfang ihrer Stimme über drei Oktaven und deren unvergleichlicher Klang werden für immer unvergessen bleiben, teilt der Veranstalter mit. Eintrittskarten für diese Veranstaltung im Theater der Obergrafschaft gibt es in den bekannten Vorverkaufsstellen in Schüttorf im Pluspunktbüro und in der Buchhandlung Moldwurf, in Bad Bentheim in der Touristinformation und in Nordhorn in Georgies LP-CD-Laden. Kartenwünsche werden außerdem im Internet unter www.theater-der-obergrafschaft.de entgegengenommen, teilt der Veranstalter mit.