Holocaustüberlebende liest und rappt in Schüttorf

Die Holocaustüberlebende Esther Bejarano wird am 6. September mit ihrem Sohn Joram (links) und Kutlu Yurtseven auftreten. Yurtseven wird an diesem Tag gleich zwei Mal in Schüttorf auf der Bühne stehen und außerdem mit Jugendlichen der Oberschule in einem Workshop rappen. Foto: privat