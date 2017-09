Holocaust-Zeitzeugin Erna de Vries kommt nach Schüttorf

gn Schüttorf. Wohl selten hat man die Gelegenheit, Geschichte so authentisch und hautnah und auch unter die Haut gehend zu erleben wie bei den Vorträgen von Erna de Vries, geborene Korn.

Erna de Vries wird auf Einladung der Samtgemeinde Schüttorf am Donnerstag, 14. September, um 19 Uhr in der reformierten Kirche in Schüttorf aus ihrem Leben und dem erlittenen Unrecht in der Zeit des Nationalsozialismus erzählen und gern auch Fragen beantworten, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende für Projekte in Israel gebeten, die von Erna de Vries unterstützt werden.

1923 in Kaiserslautern geboren als Tochter eines christlichen Vaters und einer jüdischen Mutter, wurde Erna Korn im jüdischen Glauben erzogen. Das verhinderte in der nationalsozialistischen Zeit, dass sie ihren Wunsch, Ärztin zu werden, erfüllen konnte.

Im Juli 1943 sollte ihre Mutter deportiert werden. Erna Korn ging mit ihr freiwillig zunächst ins Gestapo-Gefängnis und dann ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Erna Korn bestand darauf, ihre Mutter zu begleiten, die darüber nicht glücklich war. Selbst nur knapp der Hinrichtung entgangen, versprach sie ihrer Mutter an dem Tag, als diese am 8. November 1943 ermordet wurde, dass sie künftig von den Gräueltaten der Nazis berichten werde. Sie wurde ins KZ Ravensbrück verlegt und kurz vor Kriegsende von alliierten Soldaten befreit. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lernte sie in Köln Josef de Vries kennen, den sie 1947 heiratete.

Mit ihrem Ehemann und ihren drei Kindern zog sie in seinen Heimatort Lathen im Emsland, wo sie noch heute wohnt. Im Alter erfüllt sie den Wunsch ihrer Mutter und berichtet seitdem in Schulen und öffentlichen Einrichtungen.