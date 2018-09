Hoffnung auf „Full-Pull“ lockt Treckerfans nach Samern

Das letzte Quäntchen Leistung aus dem Trecker herausholen und den „Full-Pull“ schaffen: Das ist stets das Ziel beim „Grafschafter Trecker Treck“. Am vergangenen Wochenende ging der Wettbewerb in Samern in die zehnte Auflage.