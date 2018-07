Empfehlung - Hof Korthues nimmt langsam Gestalt an

Ohne Seine alte Gestalt nimmt nach und nach der Hof Korthues in Ohne wieder an, der zu den herausragenden Zeugnissen für die Bau- und Wohnkultur der vergangenen Jahrhunderte in der Region zählt. Seit Mitte März ist die Ems-Vechte-Stiftung mit ihrem Vorsitzenden Dr. Dietrich Maschmeyer dabei, das Gebäude aus dem Jahr 1660 wieder aufzubauen. Denn in den vergangenen Jahrzehnten hatte der Zahn der Zeit stark an dem alten Bauernhaus genagt. Der Ursprung des Hofes reicht weit ins 15. Jahrhundert zurück. So sind auch noch weit ältere Balken im Hof verbaut.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/hof-korthues-nimmt-langsam-gestalt-an-244189.html