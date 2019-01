Empfehlung - Hof Korthues: Ein Baudenkmal erwacht zu neuem Leben

Ohne Stück für Stück erstrahlt der Hof Korthues-Eilering in Ohne in altem Glanz. „Wir sind besonders Stolz, dass wir das gesamte Sparrendach retten konnten“, betonte Dr. Dietrich Maschmeyer, der bei einem Besichtigungstermin mit Vertretern der Gemeinde und des Heimatvereins über die Fortschritte und weiteren Pläne berichtete. Mit der gemeinnützigen Ems-Vechte-Stiftung, die sich für den Erhalt und die Wiederbelebung von Kulturdenkmälern in der Region einsetzt, hat Maschmeyer im März des vergangenes Jahres mit der Restaurierung des jahrhundertalten Baudenkmals begonnen, dessen Ursprünge mit einer Datierung um 1470 bis ins Mittelalter zurückreichen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/hof-korthues-ein-baudenkmal-erwacht-zu-neuem-leben-278525.html