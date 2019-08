Empfehlung - Hökermarkt: Im Schüttorfer Freibad wird wieder gefeilscht

Schüttorf Der Förderverein des Schüttorfer Freibades lädt alle Interessierten zum 16. Hökermarkt am Sonnabend, 14. September, ab 6 Uhr, auf das Freibadgelände an der Graf-Egbert-Straße/Kuhmplatz – mitten im Herzen der ältesten Stadt der Grafschaft Bentheim – ein. „Der Flohmarkt in der besonderen Atmosphäre des Freibades erfreut zum bevorstehenden Abschluss der Badesaison immer wieder viele Besucher“, kündigen die Organisatoren in einer Pressemitteilung an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/hoekermarkt-im-schuettorfer-freibad-wird-wieder-gefeilscht-315229.html