Empfehlung - Hökermarkt am Wochenende im Schüttorfer Freibad

Schüttorf Anders als in den vergangenen Jahren fällt der Freibad-Flohmarkt diesmal nicht mit dem Ende der Schwimmsaison zusammen. Denn der Hökermarkt, den der Förderverein in diesem Jahr bereits zum 15. Mal veranstaltet, findet traditionell am zweiten Sonnabend im September statt. Das Freibad hat noch eine Woche länger bis zum 15. September geöffnet. Rund eineinhalb Wochen vor dem Ende des regulären Badebetriebs steht bereits fest, dass der Sommer dem Bad einen Besucherrekord bescheren wird. Daran haben neben der langen Hitzeperiode möglicherweise auch die Angebote des Freibades für Familien ihren Anteil: Der Kinderbereich und die Speedrutsche, die vor zwei Jahren in Betrieb genommen wurden, sorgen für ein größeres Einzugsgebiet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/hoekermarkt-am-wochenende-im-schuettorfer-freibad-248962.html