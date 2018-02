Empfehlung - „Höchste Zeit“ begeistert Zuschauer in Schüttorf

Schüttorf. Vor zwei Jahren war das Ensemble bereits mit dem Wechseljahre-Musical „Heiße Zeiten“ in Schüttorf zu Gast. Nach ihrer ersten Begegnung am Flughafen treffen sich die vier unterschiedlichen Frauen jetzt zur Hochzeitsfeier wieder: „Höchste Zeit“. Vor ausverkauftem Haus bot das Ensemble auch dieses Mal einen sehr kurzweiligen Abend, und brachte das – überwiegend weibliche Publikum – immer wieder zum Mitsingen. Das bewährte Rezept funktioniert auch in dieser Fortsetzung (Buch: Tilmann von Blomberg, Regie: Katja Wolff). Die muntere Hausfrau (Angelika Mann), die gestresste Mutter (Nini Stadlmann) und die zynische Vornehme (Heike Jonca) überraschen die Braut in spe (Charlotte Heinke) in ihrem Hotelzimmer. Eine farbig illuminierte Hotelsuite bietet den schlichten Rahmen für die Handlung (Bühne und Kostüme: Susanne Füller). Zwischen Freudentränen und Panikattacken sehen die Damen sich vor die großen Fragen des menschlichen Miteinanders gestellt. Hinzu kommen die Alltagssorgen: Vom Bräutigam fehlt jede Spur, die Hausfrau will gegen den Willen ihres Mannes endlich einen Job annehmen, die Junge wartet vergeblich auf einen Heiratsantrag und die Vornehme auf ihre Scheidung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/hoechste-zeit-begeistert-zuschauer-in-schuettorf-227115.html