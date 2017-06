Hindernislauf in Schüttorf wird noch „höllischer“

Der Schüttorfer „Höllenlauf“ am 16. September gehört zu den härtesten Kurzstrecken-Extremläufen in Deutschland. In diesem Jahr müssen die Teilnehmer nach acht Kilometern und 40 Hindernissen auch noch beim Bogenschießen ihr Können unter Beweis stellen.