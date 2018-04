Empfehlung - Hildegard von Bingen auf Schüttorfs Bühne

gam Schüttorf. Das renommierte Tourneetheater Theaterlust aus München stand bereits mit „Die Päpstin“ und „Die Wanderhure“ auf der Bühne des Theater der Obergrafschaft. Am Sonntag, 22. April, zeigen acht Darsteller eine Adaption der Lebensgeschichte von „Hildegard von Bingen“. Damit wird die Saison 2017/18 im Theater der Obergrafschaft beendet. „Dieses Sondergastspiel wurde nur möglich, da die Truppe auf ihrer jetzigen Tournee einen „Freitag“ in ihrem Tourneeplan hatte, und Schüttorf bei den Schauspielern in sehr guter Erinnerung war“, teilt Bernd Aalken vom Verkehrs- und Kulturverein mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/hildegard-von-bingen-auf-schuettorfs-buehne-232321.html