Empfehlung - Heißes Eisen: Politiker und Landwirte reden Klartext

Samern Ein staatliches Tierwohllabel, vielleicht auch eine Fleischsteuer und das umfassende Klimaschutzgesetz sollen der Landwirtschaft ihre Zukunft ebnen und Probleme reduzieren, sodass ein mittelständischer bäuerlicher Betrieb wieder auf längere Sicht planen kann. Dieses Ziel visiert die Politik an, -- die weitaus vielschichtigere Materie mit einfachen Worten zusammengefasst. Die Bundestagsabgeordnete für den hiesigen Wahlkreis Mittelems, Dr. Daniela De Ridder, hatte Landwirte am Mittwochabend in die Hofkäserei Dennemann nach Samern eingeladen und ihre Bundestagskollegin Susanne Mittag aus Oldenburg mitgebracht. Mittag gehört wie De Ridder der SPD-Fraktion an und ist darüber hinaus Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/heisses-eisen-politiker-und-landwirte-reden-klartext-338657.html