Empfehlung - Heimatverein Ohne lädt zum Hoffest am Sonntag

Ohne Der Heimatverein Ohne (Kirchspiel und Umgebung) hat in den vergangenen Wochen an den größeren Ortseingangsstraßen neue Begrüßungsschilder aufgestellt. Dort werden Gäste nicht nur auf Deutsch, sondern auch mit einem „Guden Dag“ auf Ohner Plattdeutsch willkommen geheißen. Außerdem sollen die neuen Schilder die Möglichkeit bieten, für besondere Veranstaltungen in der Gemeinde zu werben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/heimatverein-ohne-laedt-zum-hoffest-am-sonntag-318285.html