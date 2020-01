Empfehlung - Haushalt 2020: Schüttorf wartet weiter auf Sozialarbeiter

Schüttorf „Es ist unstrittig, dass der Bedarf an Sozialarbeitern groß ist“, sagte Karl-Heinz Büld (SPD/FDP-Gruppe) in der Sitzung am Mittwoch und verwies auf Gespräche mit den Schulleitungen. Da die für die Vergabe von schulischer Sozialarbeit zuständige niedersächsische Landesregierung Schüttorf im Schuljahr 2020/2021 erneut nicht berücksichtigt, soll die Samtgemeinde selber tätig werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/haushalt-2020-schuettorf-wartet-weiter-auf-sozialarbeiter-342277.html