Hausbewohner wacht auf: Einbrecher flüchtet

gn Schüttorf. Bei einem Einbruchsversuch am Mittwoch gegen 4.00 Uhr an der Buchenstraße in Schüttorf flüchtete der mutmaßliche Einbrecher unerkannt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte der unbekannte Täter versucht, eine Terrassentür aufzubrechen.

Durch die Geräusche wurde der 58-jährige Hausbewohner geweckt. Der Täter wurde auf den Hausbewohner aufmerksam und flüchtete. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 9800 zu melden.