Empfehlung - Gute Unterhaltung im Theater der Obergrafschaft

SCHÜTTORFDass die reisenden Ensembles gern in Schüttorf gastieren, hat gute Gründe: Das Haus ist quasi immer ausverkauft. Man lässt sich gern zum Lachen verführen. Und mit dem Beifall wird nicht gegeizt. So durfte auch die Truppe rund um den Musical-Star Angelika Milster mit ihrem Erfolg in der Vechtestadt zufrieden sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/gute-unterhaltung-im-theater-der-obergrafschaft-268327.html