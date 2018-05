Empfehlung - Gutachten: Keine Gefahr durch Baumwurzeln in Schüttorf

Schüttorf. Mit einem großen Saugbagger haben die Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren vor einigen Wochen die Gasleitung an der Drievordener Straße in Schüttorf überprüft. Grund dafür war auch die Sorge der Anwohner, dass die Baumwurzeln der dort stehenden Linden die Gasleitungen angehoben haben könnten. „Die Baumwurzeln drücken unsere Pflastersteine hoch und beschädigen auch unsere Kanalisation. In Lingen gab es einen Fall, dass wegen Baumwurzeln Gas ins Haus geströmt ist. Das kann ja auch hier so sein“, teilt Karl-Heinz Lankhorst seine Sorgen mit. Entwarnung gibt nun vorerst ein Gutachten, dass die Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren in Auftrag gegeben haben. Es besagt, dass die Wurzeln in diesem Bereich nur über der Gasleitung liegen, somit gehe keine Gefahr von ihnen aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/gutachten-keine-gefahr-durch-baumwurzeln-in-schuettorf-235324.html