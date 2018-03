Gustav Peter Wöhler spielt im Theater der Obergrafschaft

gn Schüttorf. Das heikle Thema Rassismus und sexueller Missbrauch wird in dem Theaterstück „Das Fest“ von Thomas Vinterberg am Sonntag, 25. März, ab 19.30 Uhr, im Theater der Obergrafschaft behandelt. In einer Gastspielaufführung des Landestheaters Detmold wirken neben TV-Star Gustav Peter Wöhler weitere zwölf Darsteller mit.

Auf dem Landsitz der Familie Klingenfeldt ist Feststimmung angesagt. Helge, Hotelier und Patriarch der Familie, wird 60 Jahre alt. Das Geburtstagsfest wird innerhalb kürzester Zeit zur Stunde der Wahrheit. Zum Ehrentag sind drei seiner Kinder mit Anhang angereist und mit ihnen zahlreiche Freunde und Geschäftskollegen. Doch so sehr man sich auch bemüht – die heitere Stimmung lässt schnell nach. Die Ehe des jüngsten Sohnes Michael ist zerrüttet und Tochter Helene hat zum Entsetzen der Familie ihren neuen afrikanischen Freund mitgebracht. Dieser wird von der Familie mit einer Welle von rassistischen Anspielungen empfangen – in der Hoffnung, er möge so schnell wie möglich wieder verschwinden und den trauten Frieden nicht stören.

Als Sohn Christian bei seiner Tischrede vom sexuellen Missbrauch des Vaters an ihm und seiner Schwester Linda und den damit verbundenen Selbstmord spricht, brechen die alten Wunden wieder auf. Das Fest wird zu einem Kampf. Wer sagt hier die Wahrheit?

„Es handelt sich um die letzte Aufführung im Theaterabonnement I“, teilt das Theater der Obergrafschaft mit. Karten gibt es in den Vorverkaufsstellen in Schüttorf im Pluspunktbüro und in der Buchhandlung Moldwurf, in Bad Bentheim in der Touristinfo, in Nordhorn in Geogies LP-CD-Laden, Anfragen sind auch möglich unter www.theater-der-obergrafschaft.de. Restkarten gibt es ab 19 Uhr an der Abendkasse. Inhaber der GN-Card erhalten 2 Euro Rabatt.