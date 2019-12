Empfehlung - Grundschule Quendorf ist nun „Umweltschule in Europa“

Quendorf Groß war die Freude bei den Schülern der Grundschule Quendorf, als sie die Nachricht erhielten, dass die Bewerbung als „Umweltschule in Europa“ erfolgreich war. Denn in den vergangenen drei Jahren hatte die Grundschule viel auf die Beine gestellt, um die Auszeichnung als „internationale Nachhaltigkeitsschule“ zu erhalten. Bei einer Feierstunde in Osnabrück wurde der Quendorfer Schule die Urkunde verliehen, die jetzt gut sichtbar im Schulflur hängt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/grundschule-quendorf-ist-nun-umweltschule-in-europa-334607.html