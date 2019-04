Empfehlung - Grundschüler pflanzen Streuobstwiese in Quendorf

Quendorf Die kleine Streuobstwiese ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Umweltschule. Um diese Auszeichnung zu erhalten, legt sich die Schule bereits seit mehr als zwei Jahren ins Zeug. 2017 wurde ein Wildbienenstand errichtet, im vergangenen Jahr folgte eine Blühwiese. Diese Naturecke wird jetzt um die Streuobstwiese erweitert. Jede der fünf Klassen der Grundschule pflanzte zusammen einen Obstbaum, den sie zukünftig pflegen. Die Kosten für die drei Apfelbäume, einen Pflaumenbaum und einen Birnenbaum hat die niedersächsische Bingo-Umweltstiftung übernommen. Das ökologische Handeln spiegelt sich aber auch noch in weiteren Projekten wider. So wurden in den vergangenen Jahren Nistkästen angefertigt und kleine Insektenhotels gebaut. Im eigenen Schulgarten werden zudem heimische Gemüsesorten angebaut.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/grundschueler-pflanzen-streuobstwiese-in-quendorf-291447.html