Grundschüler machen in Schüttorf sauber

Schüttorf Viele Blicke haben am letzten Freitag die Schülerinnen und Schüler der evangelischen Grundschule in Schüttorf auf sich gezogen. Die Mädchen und Jungen zogen am mit Warnwesten, Zangen und Handschuhen in großen Gruppen durch die Vechtestadt. Dabei hatten die Kinder vor allem eines im Sinn: Müll. Denn die ersten bis vierten Klassen taten etwas für die Umwelt und sammelten den Müll und Schmutz ein, der zuvor einfach weggeworfen worden war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/grundschueler-machen-in-schuettorf-sauber-294569.html