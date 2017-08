Grüne küren Michael Fuest zum Landtagskandidaten

gn Schüttorf. Michael Fuest ist der Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen für die Landtagswahl 2018 im Wahlkreis 80, zum dem die Samtgemeinde Schüttorf und das südliche Emsland gehören. Dafür votierten kürzlich die Mitglieder in der Wahlversammlung der Mitglieder aus dem südlichen Emsland und dem Ortsverband Schüttorf. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Ortsverbände Lingen und Schüttorf hervor.

Michael Fuest ist seit 1986 im Emsland und in Lingen in der Kommunalpolitik aktiv, insgesamt elf Jahre im Kreistag und 25 Jahre im Stadtrat. Als Landtagsmitglied wünsche er sich einen schnelleres Ende des Torfabbaues und der Umsetzung des Programms „Niedersächsische Moorlandschaften“ und sähe die weitere die Stärkung der Kommunen und die Bürgerbeteiligung als seinen Schwerpunkt an. Das Wahlkampfmotto „Zukunft wird aus Mut gemacht!“ beschreibt, sagte Michael Fuest in seiner Bewerbungsrede, auch die Politik in der laufenden Legislaturperiode. „In der Koalition mit der SPD haben wir viele unserer Ziele verwirklicht“ Insbesondere seien hier die Abschaffung der Studiengebühren und das Nein zum Fracking zu nennen. Sozialer Wohnraum, studentisches Wohnen und energetische Sanierung von Altbauten würden mit mehr als 450 Millionen Euro gefördert. Die Personalausstattung der Kindertagesstätten sei verbessert worden. „Für die Krippengruppen wird eine Drittkraft vom Land finanziert, und auch in den Gruppen für die 3- bis 6-Jährigen wird mit 60 Millionen Euro pro Jahr die Beschäftigung von zusätzlichen Fachkräften ermöglicht“, heißt es in der Mitteilung.

„Nachdem Schwarz-Gelb die Landeszentrale für politische Bildung abgeschafft hatte, gibt es sie nun endlich auch wieder in Niedersachsen. Wir brauchen politische Bildung für ein demokratisches Europa“, sagte Michael Fuest. „Weitere EU-Austritte und antidemokratische Tendenzen wie in Polen und Ungarn gefährden das friedliche Zusammenleben.“ In der Phase vieler neuer Flüchtlinge hätten Kreise und Kommunen in eine gute organisatorische und finanzielle Unterstützung erfahren. „Die gesellschaftliche und berufliche Integration wird uns aber noch auf Jahre hinaus fordern“, sagte Fuest.

„Unser Landwirtschaftsminister Christian Meier hat mit seiner sanften Agrarwende den Respekt der Landwirte erworben und in vielen Einzelpunkten erfolgreich agiert.“ Beispielhaft seien die Förderung der Blühstreifen und der Ringelschwänze zu nennen und die Tatsache, dass jedes zweite Hühnerei aus der Freilandhaltung komme.

„In der Verkehrspolitik hätten wir uns schon ein stärkeres Umsteuern von der Autobahn auf die Schiene gewünscht“, merkte der Sprecher des Ortsverbandes Lingen, Peter Blauert, kritisch an. Und auch im Raumordnungsprogramm hätten die Grünen sich mehr Flächen für Windkraftanlagen gewünscht.

Claudia Middelberg, Sprecherin des Ortsverbandes Schüttorf, sieht die Nahversorgung im ländlichen Raum als eine Aufgabe, die in der neuen Legislaturperiode stärkerer Förderung bedarf.