Großübung: Zugunglück in Neerlage fordert die Retter

Alles, was Blaulicht hat in der Obergrafschaft, ist am Samstagvormittag nach Neerlage geeilt: An einem Bahnübergang hat ein Personenzug ein Auto gerammt und in den Graben geschleudert. Glück für alle Beteiligten: Das Szenario war nur eine Einsatzübung.