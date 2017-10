Empfehlung - Großübung: Gebäudebrand im Herzen Schüttorfs

Schüttorf. Dramatische Szenen an der Ecke Föhnstraße/Mauerstraße in Schüttorf: Rauch quillt aus den Fenstern der ehemaligen Gaststätte Steggewentze, im Obergeschoss hämmern mehrere Kinder unentwegt gegen die Scheiben und rufen um Hilfe. Es ist 19 Uhr am Donnerstagabend, als der Brandalarm die Feuerwehr Schüttorf erreicht. Nur Augenblicke später schallen die ersten Martinshörner durch die Straßen der Innenstadt, als Erster trifft Ortsbrandmeister Simon Vernim mit seinem Einsatzleitwagen am Ort des Geschehens ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/grossuebung-gebaeudebrand-im-herzen-schuettorfs-210124.html