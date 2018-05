Empfehlung - Großtagespflege: Tagesmutter mit eigener Dienststelle

Schüttorf. Das Wort Großtagespflege verrät nicht auf Anhieb, dass sich dahinter eine Einrichtung für Kinderbetreuung verbirgt. Diese Erfahrung hat auch Nicole Merkert gemacht. Sie arbeitet seit zehn Jahren als Tagesmutter in einer Großtagespflege in Schüttorf und muss oftmals noch erklären, was sie dort eigentlich macht. „Es ist genau dieselbe Arbeit wie früher, als ich die Kinder noch bei mir Zuhause betreut habe. Nur, jetzt liegen hier die Spielsachen verstreut und nicht mehr in meinen eigenen vier Wänden“, berichtet Merkert. Sie arbeitet bereits seit 23 Jahren als Tagesmutter. Vor zehn Jahren hat sie gemeinsam mit ihrer Kollegin eine Großtagespflege, die „Zwergenhöhle“, gegründet. Hier betreuen sie bis zu acht Kinder am Tag – und zwar nicht wie andere Tagesmütter bei sich zu Hause, sondern in ihren Räumen an der Sportstättenstraße in Schüttorf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/grosstagespflege-tagesmutter-mit-eigener-dienststelle-236021.html