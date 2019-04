Großes Interesse an Ohner Geschichtswerkstatt

Auf großes Interesse stieß die Gründung einer Geschichtswerkstatt in der Gemeinde Ohne. Am Dienstagabend kamen auf Einladung des Ohner Heimatvereins Kirchspiel und Umgebung rund 20 Bürgerinnen und Bürger zusammen in der Gaststätte Landsmann zusammen.