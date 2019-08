Empfehlung - „Großer Bahnhof“ für neuen Bürgerbus in Ohne

Ohne Mit einem „großen Bahnhof“ hat der Bürgerbusverein Schüttorf-Ohne-Wettringen seinen neuen Bürgerbus in Betrieb genommen. „Für uns ist das ein erfreulicher und stolzer Tag“, betonte der Vereinsvorsitzende Johann Steinicke bei der offiziellen Feierstunde in Ohne, zu der nicht nur Vertreter von der beteiligten Städte, Gemeinden und Landkreise gekommen waren – sondern auch die, die das Bürgerbus-Projekt mit Leben füllen: Die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer, die jedes Jahr rund 60.000 Kilometer zurücklegen, um die Mobilität in der ländlichen Region zu gewährleisten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/grosser-bahnhof-fuer-neuen-buergerbus-in-ohne-314988.html