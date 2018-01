Empfehlung - Grafschafter FDP: Nicht mit allen Mitteln an die Macht

Samern. Die Grundstimmung beim jahrespolitischen Auftakt der Grafschafter FDP am Dienstagabend im Landgasthof Rielmann in Samern war gut. Die Liberalen sind seit September wieder im Bundestag und auch auf Landesebene läuft es gut. Doch Otto Fricke, Bundestagsabgeordneter aus Krefeld und Mitglied des Bundesvorstands der Partei machte in seiner Ansprache vor den knapp 50 Gästen aus der gesamten Grafschaft deutlich, dass sich die Liberalen keinesfalls auf dem vermeintlichen Erfolg ausruhen sollten. Die Legislaturperiode 2013-2017 in der die FDP nicht im Bundestag war, sei eine „Mistzeit“ gewesen. Doch, „wenn es einem gut geht, darf man nicht vergessen, wo man herkommt“, warnte Fricke seine Parteikollegen davor, diese Periode zu vergessen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/grafschafter-fdp-nicht-mit-allen-mitteln-an-die-macht-221271.html