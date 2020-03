/ Lesedauer: ca. 2min „Grafschaft gegen Corona“ streamt Konzert ins Wohnzimmer

Die Initiative „Grafschaft gegen Corona“ will mit Onlinekonzerten und einer Übersicht über Hilfsangebote eine Anlaufstelle in der Krise sein. Am Freitag treten dafür drei Grafschafter Einzelkünstler und ein Duo per Livestream im Internet auf.