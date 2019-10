Empfehlung - Gospelchor Ohne fiebert Premierenkonzert entgegen

Ohne In diesem Jahr ist Vorfreude auf das Konzert bei den Sängern besonders groß, denn es ist das erste Jahreskonzert mit Dirigent Stefan Beranek, der den Chor Anfang 2018 übernommen hat. In den ersten Monaten stand eine intensive Kennenlern- und Eingewöhnungsphase auf dem Programm. „Deshalb haben wir im vergangenen Jahr kein großes Konzert gegeben. Umso mehr freuen wir uns auf unser erstes eigenes Konzert mit Stefan“, sagt Sängerin Doris Sanders aus Bad Bentheim. Der Gospelchor hat seit seiner Gründung 2007 Anziehungskraft auch über die südlichste Gemeinde der Grafschaft hinaus. Aus der Obergrafschaft und darüber hinaus kommen rund 40 Sänger jeden Montag ins evangelisch-reformierte Gemeindehaus in Ohne zur Probe. Die weiteste Anreise hat Dirigent Beranek. Der Chorleiter absolviert ein Gesangsstudium in Osnabrück, gibt sein Wissen aber auch als Lehrer weiter an Chormitglieder, aber auch an Schüler der Musik Akademie Obergrafschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/gospelchor-ohne-fiebert-premierenkonzert-entgegen-324819.html