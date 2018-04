Empfehlung - GN-Kinderseite: Wie wird das Wasser sauber?

Schüttorf. Die „Schukis“ aus dem Kindergarten „Wietkamp-Strolche“ in Schüttorf schauten ganz genau hin. „Bei uns färbt sich der Sand jetzt blau“, riefen die Kinder beim Blick auf ihr Versuchsglas. Um gefärbtes Wasser zu säubern, haben sie Stoffe wie Kaffeefilter, Watte, Sand und Kies ausprobiert. Und das mit Erfolg: Am Ende haben die kleinen Wissenschaftler alle wieder klares Wasser in ihren Gläsern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/gn-kinderseite-wie-wird-das-wasser-sauber-230868.html