GN-Kinderseite: Spannende Reise in die Welt der Detektive

Auf eine spannende Reise in die Welt der Detektive sind Kinder in Schüttorf gegangen. In der Bücherei las der Kinderbuchautor Ulf Blanck vor Schülerinnen und Schülern der Grundschule auf dem Süsteresch aus seiner Krimireihe „Die drei ??? Kids“ vor.