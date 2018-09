Empfehlung - GN-Kinderseite: Höllenlauf für junge Teilnehmer

Schüttorf Im Schüttorfer Sportpark ging am Wochenende schon zum sechsten Mal der Schüttorfer Höllenlauf über die Bühne. Dabei haben nicht nur die Erwachsenen ihre Ausdauer und Geschicklichkeit gezeigt. Denn neben dem großen Hindernislauf fand auf dem Sportplatz an der Salzbergener Straße auch wieder ein kleiner Höllenlauf für Kinder statt. Und der hat sich in den vergangenen Jahren ebenfalls schon einen Namen gemacht.