jo Schüttorf. Die Stadt Schüttorf kann erneut Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer verzeichnen: 8,4 Millionen Euro. Das verkündete Kämmerer Gerhard Verwold während der Finanzausschusssitzung der Stadt am Mittwochabend, bei der er den vorläufigen Jahresabschluss für 2016 vorstellte. „Wir haben bei den Gewerbesteuereinnahmen das erste Mal eine Acht vorne stehen“, verkündete Verwold. „Das ist ein tolles Ergebnis.“ Im Haushaltsplan war mit 6,8 Millionen Euro Einnahmen kalkuliert worden. „Die Wirtschaft floriert, die Ansiedlungspolitik der Stadt im Gewerbegebiet zahlt sich aus. Außerdem ist die Lage an der Autobahn für uns Gold wert“, nannte Stadtdirektor Manfred Windhaus Gründe für die hohen Gewerbesteuereinnahmen. „Wir sind mit der Entwicklung im Gewerbegebiet sehr zufrieden.“ Windhaus teilte zudem mit, dass keine Veränderungen der Realsteuern geplant seien. „Der Landkreis hat außerdem angekündigt, die Kreisumlage zu senken. Das wird noch zu einer weiteren Verbesserung unserer Situation führen“, sagte der Stadtdirektor. Im Gesamtergebnis kommt die Stadt Schüttorf auf einen vorläufigen Jahresüberschuss von 1,7 Millionen Euro. Das Gewerbegebiet trägt dazu nicht nur durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen bei, auch außerordentliche Erträge durch den Verkauf von Gewerbegrundstücken in Höhe von 445.000 Euro konnten verzeichnet werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/gewerbesteuer-schuettorf-erneut-mit-rekordeinnahmen-207494.html