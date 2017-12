Empfehlung - „Get Together“: Auch nach 25 Jahren immer noch gut gestimmt

Schüttorf. Ich singe gern“, sagt Sabine Engelbertz ganz unprätentiös. Das passt, denn über ihr Ehrenamt verliert die 59-Jährige nicht allzu viele Worte. Die Chorleitertätigkeit ist ihr in Fleisch und Blut übergegangen und gehört einfach dazu. Am 28. Januar begeht sie mit dem ökumenischen Chor aus der Obergrafschaft „Get Together“ das 25-jährige Jubiläum mit einem Konzert in der altreformierten Kirche in Bad Bentheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/get-together-auch-nach-25-jahren-immer-noch-gut-gestimmt-219221.html