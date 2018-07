Empfehlung - Gesprengter Geldautomat geht in Schüttorf wieder ans Netz

Schüttorf Knapp vier Monate nachdem die sogenannte „Audi-Bande“ den Geldautomaten an der Salzberger Straße in Schüttorf in die Luft gesprengt hat, können Kunden dort wieder Geld abheben. Nach den Renovierungsarbeiten sind ab dem 27. Juli wieder Geldautomat und Kontoauszugsdrucker einsatzbereit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/gesprengter-geldautomat-geht-in-schuettorf-wieder-ans-netz-243450.html