Empfehlung - Gesamtinvestition im Sportpark Schüttorf steigt

Schüttorf. Wende im Fall Kunstrasenplatz in Schüttorf: Der Fehler sei kein Fehler gewesen. Die Arbeit des Experten Prof. Udo Schmidt für das Kunstrasenkonzept sei mit den bereitgestellten Geldern bezahlt worden. Das hat die Schüttorfer Verwaltung bei der Sitzung des Jugend-, Sport-, Kultur-, und Integrationsausschusses am Montagabend verkündet. In der ursprünglichen Beschlussvorlage hatte gestanden, das Planungshonorar des Kunstrasenexperten in Höhe von 98.000 Euro sei vergessen worden. Nun hieß es, das sei falsch. Direkt zu Anfang der Sitzung am Montag räumte Stadtdirektor Manfred Windhaus ein: „Innerhalb der Verwaltung ist es zu einem Fehler gekommen. Deswegen wurde eine falsche Vorlage rausgegeben und falsche Aussagen gemacht. Das tut uns leid.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/gesamtinvestition-im-sportpark-schuettorf-steigt-228063.html