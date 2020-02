Empfehlung - Horstmeier hat die beste Milch beim Milchkontrollverein Ohne

Samern Freude herrschte auf dem Vereinsfest des Milchkontrollvereins (MKV) Ohne bei Gert Horstmeier. Zum dritten Mal in Folge gewann er den Ilse Kessler-Wanderpokal, der von der ehemaligen Molkerei in Ohne vor Jahrzehnten ausgelobt wurde. Jedes Jahr wird er an denjenigen Milcherzeuger verliehen, der im abgelaufenen Jahr die beste Milch mit der geringsten Keimzahl an seine Molkerei geliefert hat. Gert Horstmeier gewann ihn nun zum dritten Mal in Folge. Doch auch weitere Milcherzeuger konnten mit Spitzenergebnissen aufwarten. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/gert-horstmeier-gewinnt-erneut-ilse-kessler-wanderpokal-345429.html