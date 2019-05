Gerda Lohrberg ist seit 40 Jahren Mitglied der Awo Schüttorf

Die Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt im Ortsverein Schüttorf hielten kürzlich in der Awo-Begegnungsstätte in Schüttorf, ihre Jahreshauptversammlung ab. Auf dem Programm standen in diesem Jahr auch die Ehrung langjähriger Mitglieder und Vorstandswahlen.