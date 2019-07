Empfehlung - Gerd Limbeck ist König in Drievorden

Drievorden Am vergangenen Wochendende fand in Drievorden das Schützenfest statt. In einem spannenden Wettstreit gelang es Gerd Limbeck mit dem 135. Schuss den Vogel von der Stange zu holen. Somit wurden Gerd und Monika Limbeck zum neuen Königspaar. Gerd und Monika waren bereits vor 25 Jahren das Königspaar in Drievorden und konnten somit zu ihrem Silber-Jubiläum erneut die Königswürde erlangen. Als Ehrenpaare fungieren Marie-Lusie und Hans-Jürgen Bober sowie Petra und Hans-Georg Vehns.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/gerd-limbeck-ist-koenig-in-drievorden-305470.html