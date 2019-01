Empfehlung - Georg Utz GmbH in Schüttorf erhält IHK-Auszeichnung

Schüttorf Als „IHK TOP-Ausbildungsbetrieb“ wurde jüngst die Schüttorfer Georg Utz GmbH ausgezeichnet. Marco Graf, Hauptgeschäftsführer der IHK, hob nach der Übergabe der Urkunde die Leistung des Unternehmens hervor und gratulierte zum erfolgreichen Abschluss des Zertifizierungsverfahrens. „IHK TOP-Ausbildungsbetrieb wird nur, wer besondere Leistungen erbringt“, betonte Graf. In der Grafschaft ist die Georg Utz GmbH der siebte Betrieb, der sich mit dieser Auszeichnung schmücken darf, auch die Grafschafter Nachrichten GmbH & Co. KG zählt dazu. In der Wirtschaftsregion Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim tragen insgesamt 45 von rund 3000 Ausbildungsbetrieben diesen Titel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/georg-utz-gmbh-in-schuettorf-erhaelt-ihk-auszeichnung-276595.html