Empfehlung - Gemischter Chor Schüttorf hat auch 2019 viel vor

Schüttorf Der erste öffentliche Auftritt ist am Sonntag, 31. März, in der Schüttorfer Innenstadt. An dem Sonntag, an dem die Uhren auf die Sommerzeit umgestellt werden, wird zum zweiten Mal das Frühlingssingen der Schüttorfer Chöre über die Bühne gehen, das der Stadtmarketingverein Pluspunkt organisiert. Der Gemischte Chor war unter der Leitung von Koen Edeling bereits im vergangenen Jahr bei der gelungenen Premiere dabei. In diesem Jahr ist geplant, dass das Gemeinschaftskonzert an der Alten Kirchschule aufgeführt wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/gemischter-chor-schuettorf-hat-auch-2019-viel-vor-281909.html