Empfehlung - Gemeinsamer Gottesdienst bringt Gemeinden zusammen

his Schüttorf. Bei strahlendem Sonnenschein ging am Montag der ökumenische Pfingstgottesdienst auf dem voll besetzten Marktplatz in Schüttorf über die Bühne. Bereits zum 19. Mal hatten sich die großen Schüttorfer Kirchengemeinden an Pfingsten zusammengeschlossen, um einen gemeinsamen Gottesdienst zu feiern. Der Ökumenekreis, der sich aus reformierten, lutherischen und katholischen Gemeindemitgliedern zusammensetzt, hatte die Organisation übernommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/gemeinsamer-gottesdienst-bringt-gemeinden-zusammen-236829.html