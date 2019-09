Empfehlung - Gemeinde Ohne lässt Blumen blühen

Ohne Schmetterlinge und Wildbienen flattern und summen um die Kornblumen, Königskerzen, Malven und Ochsenzungen an der Vechte in Ohne. Am Picknickplatz gegenüber der Kirche tummeln sich die Insekten, seitdem die Pflege der Wiese auf die Förderung der biologischen Vielfalt abgestimmt wurde. Anstatt zu mulchen wird nun zwei Mal jährlich hoch gemäht und abgeräumt, so wurde das artenarme Ampfer-Dickicht zugunsten einer Vielzahl von Blütenpflanzen zurückgedrängt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/gemeinde-ohne-laesst-blumen-bluehen-317916.html