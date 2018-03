Empfehlung - Geld für Kitas und Baugebiete in Schüttorf

Schüttorf. Einstimmig hat der Finanzausschuss der Stadt Schüttorf am Mittwochabend den Haushalt für das Jahr 2018 empfohlen. Das Gesamtvolumen umfasst 19.201.400 Euro. „Das sind mehr als eine Million Euro mehr als im vergangenen Jahr“, sagte Kämmerer Gerhard Verwold bei der Präsentation des Zahlenwerkes. Rechnet man die Erträge und Aufwendungen in Höhe von 19.261.500 Euro gegen, ergibt sich ein Defizit von 60.100 Euro. „Eine ganz schwarze Null wie im Samtgemeindehaushalt haben wir in der Stadt nicht, aber fast“, sagte Verwold. Betrachtet man die geplanten außerordentlichen Erträge in Höhe von 400.000 Euro, steht unter dem Strich ein Jahresergebnis von 339.900 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/geld-fuer-kitas-und-baugebiete-in-schuettorf-227617.html