Gegenstand ausgewichen – Fahrer schwer verletzt

gn Schüttorf. In der Nacht zu Freitag ist es auf der Autobahn 30 in Höhe Schüttorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, teilte die Polizei mit. Ein 47-jähriger Schüttorfer war dort gegen 1.25 Uhr mit seinem Renault in Richtung Osnabrück unterwegs.

Als der Fahrer einem plötzlich aufgewirbelten Gegenstand ausweichen musste, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Renault schleuderte gegen die Mittelschutzplanke. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand Totalschaden.